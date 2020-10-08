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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Zweet- en waterbestendig
Met deze hoofdtelefoon kunt u tot wel 20 uur onafgebroken genieten van uw muziek terwijl u onderweg bent.
Laat uw workout-afspeellijst u naar een hoger niveau brengen. Perfect afgestemde akoestische neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor de bas zodat u kunt blijven doorgaan. De gesloten achterkant zorgt voor een uitstekende passieve geluidsisolatie. U kunt uw muziek laten knallen zonder anderen te storen.
De zachte, ademende oorkussens zijn gevuld met verkoelende gel: hoe hard u ook traint, de hoofdtelefoon blijft koel tegen uw huid. De kussens zijn ook afneembaar voor eenvoudig schoonmaken.
4.6
van 5
74
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
N1co1972
08/10/2020
Nederland
Goede verstaanbaarheid
Goede geluidskwaliteit, microfoon onderdruk erg goed achtergrond geluid. Zelfs geluid dieseltruck valt weg.2e beslt voor thuiswerk partner.
Voordelen
Licht gewicht,goed geluid.
Nadelen
Hoofdband aanwezig bij kort haar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Dave 1000
26/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig geluid
Deze koptelefoon van Philips is een aanvulling op m’n bas+ deze is waterbestendig en onderweg erg handig.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Elisanne
01/06/2020
Nederland
Top koptelefoon
Zelf ben ik een enorme fan van muziek en ik luister het dan ook bij bijna alle activiteiten die ik aan het doen ben. Toen ik de kans kreeg om deze koptelefoon uit te testen vond ik dit dan ook super leuk! Het geluid van de koptelefoon is duidelijk en helder met een goede bass. Hij zit prettig op mijn hoofd en ziet er strak uit. Omdat ik veel muziek luister vind ik het heel fijn dat hij zo’n lange accuduur heeft (20 uur), waardoor ik met gemak een lange tijd kan luisteren. Ik ben tevreden!
Voordelen
Goed geluid
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TASH402BK Draadloze hoofdtelefoon
De werkelijke resultaten kunnen variëren