Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
60 W, audio-ingang
Met dit stijlvolle microsysteem kunt u afspeellijsten streamen, CD's afspelen en naar DAB+- en FM-radio luisteren. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalheldere ontvangst. De CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.
Deze boekenplankluidsprekers geven u helder geluid en een goede bas dankzij de combinatie van woofer, tweeter en basreflexpoorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 60 W zorgt voor een groots geluid in elke kamer. Perfect voor een lounge of open woonkamer.
De tweekleurige centrale unit en de luidsprekerkasten herinneren aan de vormgeving van losse HiFi-onderdelen. De volumeknop met structuur geeft de bediening een prettig analoog gevoel. Op de voorkant van het apparaat bevinden zich knoppen voor afspelen en bronselectie.
4.0
van 5
42
Reviews & awards
Joofstra
30/07/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Muziek beleving
Op zoek naar goed geluid voor radio en cd uiteindelijk bij deze set uitgekomen. Stevig geluid, makkelijke bediening, radio zowel FM als DAB, mooie uitvoering en afwerking. Cd afspelen met de remote controle en ook muziek van een USB-stick. Via Bluetooth kan ook muziek van de telefoon worden weergegeven. Top apparaat.
Voordelen
Geluid, uitvoering, formaat, gemak.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Dingspel.
27/06/2024
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch snel gebruiks gereed,goede kwaliteit.
De set was snel geïnstalleerd en de kwaliteit is heel goed ook van het geluid.wij zijn zeer tevreden ermee.
Voordelen
Makkelijk zenders selecteren. Goed geluid. Staat mooi.
Nadelen
De lengte van de kabeltjes aan deluidsprekers.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Woutje54
26/09/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Top muzieksysteem
Een fijn muzieksysteem met goed geluid, voor in mijn appartement. Mogelijkheid om met bluetooth vanaf mijn mobiel een Play list af te luisteren . En lekker tuttig een cd te draaien
Voordelen
formaat van het systeem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem