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  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid
  • Slank design, fantastisch geluid

Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

TAM4505/12

4
| (42) Reviews & awards
Slank design, fantastisch geluid
Verrijk uw luisterervaring thuis met dit tijdloze microsysteem. Geniet van kristalheldere digitale DAB /FM-radio, stream muziek en podcasts, en speel cd's af – allemaal met rijk geluid van 60 W. U kunt andere bronnen aansluiten via USB of de audio-ingang.
Bekijk alle voordelen

Slank design, fantastisch geluid

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 60 W, audio-ingang

Al uw muziek

Met dit stijlvolle microsysteem kunt u afspeellijsten streamen, CD's afspelen en naar DAB+- en FM-radio luisteren. De digitale radiotuner met 20 voorkeuzezenders biedt kristalheldere ontvangst. De CD-speler kan MP3-CD's en opgenomen CD's lezen.

Basreflex-luidsprekers. Rijkere lage tonen

Deze boekenplankluidsprekers geven u helder geluid en een goede bas dankzij de combinatie van woofer, tweeter en basreflexpoorten. Een maximaal uitgangsvermogen van 60 W zorgt voor een groots geluid in elke kamer. Perfect voor een lounge of open woonkamer.

Klassiek ontwerp

De tweekleurige centrale unit en de luidsprekerkasten herinneren aan de vormgeving van losse HiFi-onderdelen. De volumeknop met structuur geeft de bediening een prettig analoog gevoel. Op de voorkant van het apparaat bevinden zich knoppen voor afspelen en bronselectie.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

42

Reviews & awards

30/07/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Muziek beleving

Op zoek naar goed geluid voor radio en cd uiteindelijk bij deze set uitgekomen. Stevig geluid, makkelijke bediening, radio zowel FM als DAB, mooie uitvoering en afwerking. Cd afspelen met de remote controle en ook muziek van een USB-stick. Via Bluetooth kan ook muziek van de telefoon worden weergegeven. Top apparaat.

Voordelen

Geluid, uitvoering, formaat, gemak.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

27/06/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch snel gebruiks gereed,goede kwaliteit.

De set was snel geïnstalleerd en de kwaliteit is heel goed ook van het geluid.wij zijn zeer tevreden ermee.

Voordelen

Makkelijk zenders selecteren. Goed geluid. Staat mooi.

Nadelen

De lengte van de kabeltjes aan deluidsprekers.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

26/09/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Top muzieksysteem

Een fijn muzieksysteem met goed geluid, voor in mijn appartement. Mogelijkheid om met bluetooth vanaf mijn mobiel een Play list af te luisteren . En lekker tuttig een cd te draaien

Voordelen

formaat van het systeem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAM4505 Micromuzieksysteem

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