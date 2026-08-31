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Niet meer leverbaar

HDMI 2.1-kabel

SWV9702/00

8K 60 Hz Ultra HD met Dynamische HDR

Beleef Ultra HD 8K-resolutie bij 60 fps. Dynamische HDR voor het beste contrast en haarscherp beeld met snelle actie. Verbeterde ondersteuning van Audio Return Channel tot 192 Khz in 24-bits resolutie.

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Gecertificeerde HDMI-kabel

8K 60 Hz Ultra HD met Dynamische HDR

  • 8K 60 Hz

  • 2 m

60 Hz met dynamische HDR

Beelden van 60 frames per seconde met dynamische HDR voor het beste contrast en de beste details.

8K-resolutie (7680 x 4320)

Ondersteunt videoresolutie tot 8K (7680 x 4320) voor ultieme beeldkwaliteit en game-ervaringen.

Zuiver koperdraad van 28 AWG voor de beste beeld- en geluidskwaliteit.

Gebruik van hoogwaardig materiaal - zuiver koperdraad van 28 AWG voor een optimale verbinding met minimaal gegevensverlies.

Technische specificaties

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