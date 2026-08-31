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Niet meer leverbaar

USB-C-naar-USB-C

SWV6803/00

Eersteklas gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel

Thunderbolt 3 USB-C-aansluiting ondersteunt apparaten met een resolutie van 5K en een bandbreedte van 40 Gbps. Eersteklas kabel van 3 m voor extra flexibiliteit bij het opladen.

Bekijk alle voordelen

Eersteklas gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4,0

  • 40 Gbps

  • 3 m

Veelzijdige USB-C-kabel met USB-C-monitoren

Een oplossing met één kabel voor uw USB-C-monitor die zorgt voor video en ultrasnelle gegevensoverdracht terwijl u tegelijkertijd uw laptop oplaadt.

Ondersteunt gegevensoverdracht via USB 4.0

Ondersteunt snelle bandbreedte van 40 Gbps via USB 4.0.

Technische specificaties

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