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Niet meer leverbaar
SWV6801/00
Hoogwaardige gevlochten USB-C-naar-USB-C-kabel
De Thunderbolt 3 USB-C-aansluiting ondersteunt apparaten met een resolutie van 5K en een bandbreedte van 40 Gbps. Hoogwaardige kabel met een lengte van 1.5 meter voor extra flexibiliteit tijdens het opladen.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
1,5 m
Een oplossing met één kabel voor uw USB-C-monitor die zorgt voor video en ultrasnelle gegevensoverdracht terwijl u tegelijkertijd uw laptop oplaadt.
Ondersteunt snelle bandbreedte van 40 Gbps via USB 4.0.
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