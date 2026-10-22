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Niet meer leverbaar
SHS3305BK/10
Comfortabele pasvorm
Deze ergonomische koptelefoon met oorhaken is uitermate comfortabel bij al uw activiteiten en verwent uw oren met een fantastische muziekweergave. De geïntegreerde microfoon legt uw stem duidelijk vast.
15 mm drivers/open achterkant
Oorhaken
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.
Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van uw oor, zodat u met meer plezier en comfort langere tijd kunt luisteren.
Dit 3D-oorhaakje is zacht en flexibel en blijft dus goed op uw plaats als u in beweging bent of onderweg van muziek geniet.
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