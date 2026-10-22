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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met oorhaken en microfoon

SHS3305BK/10

Comfortabele pasvorm

Deze ergonomische koptelefoon met oorhaken is uitermate comfortabel bij al uw activiteiten en verwent uw oren met een fantastische muziekweergave. De geïntegreerde microfoon legt uw stem duidelijk vast.

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Flexibel oorhaakje, past op elk oor

Comfortabele pasvorm

  • 15 mm drivers/open achterkant

  • Oorhaken

De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort

De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort

Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

De ergonomisch gevormde hoofdtelefoon verbetert het gebruikerscomfort

Deze hoofdtelefoon is ontworpen rond de vorm van uw oor, zodat u met meer plezier en comfort langere tijd kunt luisteren.

Het flexibele 3D-oorhaakje is geschikt voor alle oren

Dit 3D-oorhaakje is zacht en flexibel en blijft dus goed op uw plaats als u in beweging bent of onderweg van muziek geniet.

Technische specificaties

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