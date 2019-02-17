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Niet meer leverbaar

Bluetooth®-sporthoofdtelefoon

SHQ6500CL/00

2
| (55) Reviews & awards
VERLEG UW GRENZEN, draadloos
De draadloze Philips Actionfit RunFree-sporthoofdtelefoon zorgt voor een nieuw niveau van vrijheid en energie tijdens uw work-outs. Met een goede pasvorm, een robuust waterdicht ontwerp en een krachtige bas, zijn deze hoofdtelefoons gebouwd om uw lichaam in beweging te houden.
Bekijk alle voordelen

Draadloze headsets met sportoordopjes

VERLEG UW GRENZEN, draadloos

  • Beste voor buitengebruik

  • Bluetooth®

  • Zweet- en waterbestendig

  • Oordopje

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Open akoestiek laat geluid binnen voor meer bewustzijn en veiligheid

Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.

Dankzij de rubberen antislipcaps blijft de hoofdtelefoon altijd zitten.

Dankzij de rubberen antislipcaps blijft de hoofdtelefoon altijd zitten.

Dankzij de rubberen C-vormige oordopjes blijft de ActionFit-oortelefoon stevig in uw oor, zodat u zich kunt concentreren op het sporten.

Draadloze Bluetooth-verbinding voor training zonder knopen

Draadloze Bluetooth-verbinding voor training zonder knopen

Bluetooth-technologie zorgt voor draadloze muziek zonder gedoe met kabels.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

55

Reviews & awards

17/02/2019

Deutschland

Deutschland

Must have zum laufen

Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

17/02/2018

Suisse

Suisse

Super Sound

Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

17/02/2018

Suisse

Suisse

Super Sound

Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer

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