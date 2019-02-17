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Niet meer leverbaar
SHQ6500CL/00
Beste voor buitengebruik
Bluetooth®
Zweet- en waterbestendig
Oordopje
Geniet van geluid van hoge kwaliteit dat de wereld om u heen niet volledig buitensluit. Het open akoestische ontwerp laat omgevingsgeluid binnen, dus blijft u zich bewust van uw omgeving en is het sporten in de buitenlucht veiliger.
Dankzij de rubberen C-vormige oordopjes blijft de ActionFit-oortelefoon stevig in uw oor, zodat u zich kunt concentreren op het sporten.
Bluetooth-technologie zorgt voor draadloze muziek zonder gedoe met kabels.
2.0
van 5
55
Reviews & awards
Chouchou
17/02/2019
Deutschland
Must have zum laufen
Habe schon diverse Kopfhörer ausprobiert, dieser ist unschlagbar!!!!! Super tolles Produkt, 100%-Inge weiter Empfehlung!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Hanspeter33
17/02/2018
Suisse
Super Sound
Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Rose1812
17/02/2018
Suisse
Super Sound
Super Sound, wasserdicht, gute Passform! Manchmal gehts ein bisschen lang bis das Ding mit BT koppelt! Habe ein Gummi für die Ohrenpassform verloren! Wo kriege ich einen Ersatz?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHQ6500CL Bluetooth®-Sportkopfhörer
De werkelijke resultaten kunnen variëren