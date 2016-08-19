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Niet meer leverbaar
SHQ3405BL/00
Beste voor binnengebruik
Zweet- en waterbestendig
oorhaakje
Wordt geleverd met 3 verschillende maten oordopjes, zodat u de beste pasvorm kunt kiezen.
Dankzij het gepatenteerde verstelbare oorhaakje biedt de ActionFit-hoofdtelefoon een pasvorm die stevig maar toch comfortabel is. Breng de haakjes van de hoofdtelefoon om uw oren en schuif ze omhoog of omlaag tot ze precies om uw oren passen. Zo bent u opgewassen tegen de meest extreme omstandigheden – uw hoofdtelefoon blijft waar hij zit, wat er ook gebeurt.
Uw ActionFit-hoofdtelefoon is ontworpen met het oog op duurzaamheid en kracht. Dankzij de Kevlar-coating is de kabel goed beschermd tegen scheuren en breken, en bestand tegen extreme omstandigheden — en work-outs.
1.0
van 5
4
Reviews & awards
Terneuzen
19/08/2016
Nederland
Terneuzen
Geluid is blikkerig en schel. Tevens is deze niet hard of zacht te zetten. Kan de liedjes ook niet doorspoelen. Alleen aan en uit te zetten. Draagcomfort is wel oke, maar geluid en gebruik comfort vallen tegen.
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Sporthoofdtelefoon met microfoon
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Deze review is gemaakt voor ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro