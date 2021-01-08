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Niet meer leverbaar

HiFi-hoofdtelefoon

SHP8900/00

3

| (6) Reviews & awards

Fantastisch, helder geluid

Comfortabele en volledig instelbare hoofdtelefoons met neodymium-luidsprekerdrivers leveren een fantastisch, helder geluid en een brede frequentierespons

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HiFi

Fantastisch, helder geluid

  • Ongeëvenaard

Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.

Uniek aansluitmechanisme voor afneembare kabel

Met aandacht voor de kleinste details hebben de geluidstechnici het ontwerp voorzien van een aansluitmechanisme dat voorkomt dat de afneembare kabel per ongeluk losraakt.

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Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

6

Reviews & awards

4

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Voordelen

Great driver, not easy to find

Nadelen

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-01-08

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

Datum gebruik 2019-01-08

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

Datum gebruik 2021-08-02

Deze review is gemaakt voor SHP8900 Hi-fi headphones

Datum gebruik 2021-08-02

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