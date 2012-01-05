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Niet meer leverbaar
Voor thuis en onderweg
De stereohoofdtelefoon biedt een krachtig geluid en is door zijn gewicht gemakkelijk mee te nemen zodat u zowel binnens- als buitenshuis kunt genieten van een geweldig geluid en optimaal comfort.
Voor binnen en buiten
Voor uw gemak is de kabel maar aan één zijde aangesloten, waardoor het risico op verwarring vermindert en u de kabel eenvoudiger kunt opwinden.
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
De ultrazachte hoofdbandkussens zijn bekleed met dezelfde stof als de oorkussens en passen goed op het hoofd zonder extra druk uit te oefenen.
4.8
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP5401 Stereo Headphones