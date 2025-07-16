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Niet meer leverbaar
SHP2500/00
Volumeregeling in het snoer
Voor over het oor
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.
Extra lang snoer van 6 m voor het aansluiten van uw hoofdtelefoon op uw TV of andere audio-apparatuur.
3.3
van 5
41
Reviews & awards
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 TV headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 TV headphones
500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Voordelen
Light weight, soft pads, long connection cord
Nadelen
lower volume than anticipated
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
TXESMI
17/09/2021
España
RECOMENDABLE
Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 Auriculares para TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2500 Auriculares para TV