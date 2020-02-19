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Niet meer leverbaar
Uitzonderlijk comfort en volledig aanpasbaar
Lichtgewicht hoofdtelefoon van normale grootte met volledig aanpasbare hoofdband en oorschelpen, voor een bijzonder goede pasvorm en comfortabel luisteren
40 mm drivers/open achterkant
Voor over het oor
De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.
De ideale snoerlengte geeft u meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.
De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.
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4.3
van 5
23
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
richardeverywhere
19/02/2020
Nederland
shp2000
vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee
Voordelen
audio bereik lage en hoge tonen
Nadelen
plastick parts / externe windruis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Datum gebruik 2018-02-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Datum gebruik 2018-02-19
Chrisman
10/06/2014
Nederland
Voor weinig geld heel goed geluid
Deze hoofdtelefoon heb ik al eens voor jaren terug gehaald met het oude Philips logo erin nog dus met de minder afgeronde p's en l. Ik dacht ik haal er 1 bij want hij is goedkoop en klinkt heel erg goed. Goede bass en mooie hoge tonen, ook een goed stereobeeld. Deze Philips is voor zo weinig geld het beste wat er te koop is in deze klasse. Prima product.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Cilicivization
23/06/2013
Nederland
fantastisch
Superding veel kwaliteit voor weinig geld een echte aanrader
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer
Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer