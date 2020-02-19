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Niet meer leverbaar

Stereohoofdtelefoon

SHP2000/00

4.3

| (23) Reviews & awards | 84% beveelt dit product aan

Uitzonderlijk comfort en volledig aanpasbaar

Lichtgewicht hoofdtelefoon van normale grootte met volledig aanpasbare hoofdband en oorschelpen, voor een bijzonder goede pasvorm en comfortabel luisteren

Bekijk alle voordelen

Voor uw muziekspeler, PC of TV

Uitzonderlijk comfort en volledig aanpasbaar

  • 40 mm drivers/open achterkant

  • Voor over het oor

Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

Dankzij het snoer van 2 m kunt u de speler in uw tas stoppen

De ideale snoerlengte geeft u meer bewegingsvrijheid. Hierdoor kunt u zelf bepalen waar u uw audio-apparaat mee naartoe neemt.

Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

23

Reviews & awards

84%

beveelt dit product aan

1

19/02/2020

Nederland

Nederland

shp2000

vele jaren plezier van/ nog steeds ( hoofd steun aansluiting en audiojack regelmatig gesloopt ( ducktape& hersolderen van jack en weer verder) geen negatiefs over het geluid wel over het plastick hoofdsteun ( ik plet ze in mn jaszak of erbovenop zittent gaat ie toch al ruim 7 jaar mee

Voordelen

audio bereik lage en hoge tonen

Nadelen

plastick parts / externe windruis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Datum gebruik 2018-02-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Datum gebruik 2018-02-19

10/06/2014

Nederland

Nederland

Voor weinig geld heel goed geluid

Deze hoofdtelefoon heb ik al eens voor jaren terug gehaald met het oude Philips logo erin nog dus met de minder afgeronde p's en l. Ik dacht ik haal er 1 bij want hij is goedkoop en klinkt heel erg goed. Goede bass en mooie hoge tonen, ook een goed stereobeeld. Deze Philips is voor zo weinig geld het beste wat er te koop is in deze klasse. Prima product.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

23/06/2013

Nederland

Nederland

fantastisch

Superding veel kwaliteit voor weinig geld een echte aanrader

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

Deze review is gemaakt voor SHP2000 Audiohoofdtelefoons met snoer

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