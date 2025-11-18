Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Aanpasbare PC-headset
De oorschelpen van deze slanke headset zijn volledig naar wens aan te passen. De kristalheldere spraakoverdracht zal u versteld doen staan en dankzij de comfortabele hoofdband kunt u urenlang comfortabel chatten.
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Teddy45
18/11/2025
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare
Deze review is gemaakt voor SHM7110U Cuffie per PC
Datum gebruik 2025-10-18
Deze review is gemaakt voor SHM7110U Cuffie per PC
Datum gebruik 2025-10-18
remoune01
16/10/2011
France
Bon produits pour une utilisation à la maison !
Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHM7110 PC Headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHM7110 PC Headset