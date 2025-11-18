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Niet meer leverbaar

PC-headset

SHM7110/00

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Aanpasbare PC-headset

De oorschelpen van deze slanke headset zijn volledig naar wens aan te passen. De kristalheldere spraakoverdracht zal u versteld doen staan en dankzij de comfortabele hoofdband kunt u urenlang comfortabel chatten.

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De ideale metgezel voor uw notebook en desktop

Aanpasbare PC-headset

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

18/11/2025

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto e rapporto qualità -prezzo. Facile da usare

Deze review is gemaakt voor SHM7110U Cuffie per PC

Datum gebruik 2025-10-18

Deze review is gemaakt voor SHM7110U Cuffie per PC

Datum gebruik 2025-10-18

16/10/2011

France

France

Bon produits pour une utilisation à la maison !

Bonne qualité audio, bon micro, assez bon design! Seule petit problème il fait un peu mal à l'oreille si l'on le porte longtemps !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHM7110 PC Headset

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHM7110 PC Headset

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