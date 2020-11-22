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Niet meer leverbaar
Heldere en krachtige bassen
Deze door DJ's geïnspireerde hoofdtelefoon levert een krachtig geluid en een diepe bas. Dankzij het ontwerp met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van de perfecte luisterervaring.
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, gedetailleerd en natuurlijk geluid.
4.1
van 5
25
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
Poppeliers
22/11/2020
Nederland
Luchtbevochtiger Philips
Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger
Jan Katten
04/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!
Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger
Weet ik veel
17/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Luchtbevochtiger
Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger