ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Foto van enkel product
  • Foto van enkel product

Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoons met microfoon

SHL3065BK/00

4.1

| (25) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan

Heldere en krachtige bassen

Deze door DJ's geïnspireerde hoofdtelefoon levert een krachtig geluid en een diepe bas. Dankzij het ontwerp met de draaibare zachte oorschelpen geniet u onderweg van de perfecte luisterervaring.

Bekijk alle voordelen

Hoofdtelefoon in DJ-stijl met microfoon

Heldere en krachtige bassen

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg

1,2 m kabel voor genieten van muziek onderweg

32 mm luidsprekerdrivers bieden krachtig en dynamisch geluid

32 mm luidsprekerdrivers bieden krachtig en dynamisch geluid

32 mm hoogwaardige drivers zorgen voor helder, gedetailleerd en natuurlijk geluid.

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan

Instelbare oorschelpen en hoofdband past zich aan uw hoofd aan

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

25

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

1

22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

04/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooi, Stil en Voldoet naar Verwachting !!

Wij hebben veel aan dit product !! en raden het iedereen aan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

17/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Luchtbevochtiger

Geweldig apparaat, doet uitstekend z'n werk en dat voor een leuke prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HU4706/11 Luchtbevochtiger

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen