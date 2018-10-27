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SHE4305BK/00
Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant
Oortelefoon
Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers zorgen voor een diepe bas vanuit een gestroomlijnd, compact design.
Ergonomisch ontworpen met ovale en gebogen buizen voor een comfortabele, natuurlijke pasvorm. Zo kunt u urenlang probleemloos blijven luisteren.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
3.0
van 5
2
Reviews & awards
Quentin03
27/10/2018
France
Basses profondes et qualité de son exceptionnelle
Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE4305BK Casque avec Micro
Ja, ik raad dit product aan
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moimoi25
24/11/2017
France
package flateur..produit decevant.
rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !
Deze review is gemaakt voor SHE4305WT Casque avec Micro
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