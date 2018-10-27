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  • Het BASS+-gevoel
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Hoofdtelefoons met microfoon

SHE4305BK/00

3
| (2) Reviews & awards
Het BASS+-gevoel
Verrassend groot geluid voor zo'n klein maar krachtig formaat. De Philips BASS+-oortelefoon heeft luidsprekerdrivers speciaal voor de krachtige bastonen, biedt uitstekende geluidsisolatie en een stabiele pasvorm, zodat u optimaal kunt genieten van uw muziek.
Bekijk alle voordelen

Het BASS+-gevoel

  • Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant

  • Oortelefoon

Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm

Krachtige luidsprekerdrivers van 12,2 mm

Deze grootse, krachtige bas laat u de beat echt voelen. Krachtige 12,2 mm luidsprekerdrivers zorgen voor een diepe bas vanuit een gestroomlijnd, compact design.

Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort

Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort

Ergonomisch ontworpen met ovale en gebogen buizen voor een comfortabele, natuurlijke pasvorm. Zo kunt u urenlang probleemloos blijven luisteren.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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3.0

van 5

2

Reviews & awards

4
3
2

27/10/2018

France

France

Basses profondes et qualité de son exceptionnelle

Ces écouteurs sont tout simplement géniaux. Une qualité de son exceptionnelle et des basses profondes uniques avec un confort inégalé ainsi qu'une utilisation extrêmement simple. Ces écouteurs ont vraiment tout pour plaire ! Je les recommande très fortement. Félicitations Philips.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE4305BK Casque avec Micro

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Deze review is gemaakt voor SHE4305BK Casque avec Micro

24/11/2017

France

France

package flateur..produit decevant.

rapport qualite prix plus que mediocre. ou sont les basses ?un son metalique est omnipresent .. le fil n est pas plat (comme on peut trouver sur d autres produits similaires).je les ai achete mais le produit restera dans mon tiroir.sur l emballage tout est prometteur : bass plus, 9hz a 23khz ,107 db... etc. sur le produit : une grande frustration !

Deze review is gemaakt voor SHE4305WT Casque avec Micro

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