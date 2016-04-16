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Niet meer leverbaar

Oordopjes

SHE3800WT/00

2.7

| (3) Reviews & awards

Extra bas

De kleine en kleurrijke SHE3800 produceert een dynamisch basgeluid via efficiënte luidsprekers. De zachte oorcaps met ovale buis zorgen voor een ergonomische pasvorm.

Bekijk alle voordelen

Compacte oortelefoon met ovale geluidsbuis

Extra bas

  • Wit

Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm

Kies uit 3 paar caps voor een perfecte pasvorm

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Efficiënte drivers van 8,6mm produceren een helder, nauwkeurig geluid

Efficiënte drivers van 8,6mm produceren een helder, nauwkeurig geluid

Kleine en efficiënte luidsprekerdrivers van 8,6mm produceren een helder geluid voor meer luisterplezier onderweg.

Ergonomische ovale geluidsbuis voor een comfortabele pasvorm

De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Technische specificaties

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Recensies

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2.7

van 5

3

Reviews & awards

4
3

16/04/2016

España

España

Exelente sonido

Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3800WT Auriculares intrauditivos

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHE3800WT Auriculares intrauditivos

26/08/2014

France

France

ce produit MP3 (2012) est très moyen !

dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.

Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones

Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones

18/08/2016

France

France

Ne respecte pas ses promesses

Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes

Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones

Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones

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