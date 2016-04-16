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Niet meer leverbaar
SHE3800PK/00
Extra bas
De kleine en kleurrijke SHE3800 produceert een dynamisch basgeluid via efficiënte luidsprekers. De zachte oorcaps met ovale buis zorgen voor een ergonomische pasvorm.
Roze
Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hooftelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.
Superkleine oortelefoon zorgt voor een goede, comfortabele pasvorm en blokkeert omgevingsgeluid, terwijl de gesloten structuur zorgt voor betere basprestaties.
Kleine en efficiënte luidsprekerdrivers van 8,6mm produceren een helder geluid voor meer luisterplezier onderweg.
2.7
van 5
3
Reviews & awards
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHE3800WT Auriculares intrauditivos
ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones
Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones
Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones
Deze review is gemaakt voor SHE3800PK In-Ear Headphones