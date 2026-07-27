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Niet meer leverbaar
SHE2305WT/00
Verkrijgbaar in
12,2 mm drivers/open oordopjes
geïntegreerde microfoon
Wit
Uiterst comfortabel
Deze mag gezien worden met de felgekleurde kabels en doorschijnende luidsprekerbehuizing. De 12,2 mm akoestische neodymium-drivers geven u helder, duidelijk geluid en goede bas.
De ovale vorm van deze lichte oortjes zorgt voor comfort zodat u heerlijk van uw muziek kunt genieten.
De afstandsbediening in het snoer maakt het eenvoudig om een gesprek aan te nemen of uw muziek te pauzeren. Helemaal zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking zorgt voor helder geluid wanneer u praat.
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