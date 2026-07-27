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  • Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.
  • Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.
  • Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.
  • Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.

Niet meer leverbaar

Oortelefoon met microfoon

SHE1405BK/10

Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.
Schakel in een oogwenk van afspeellijst naar podcast of telefoongesprek. Passieve ruisonderdrukking en perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers zorgen voor helder geluid. Vind de perfecte pasvorm met verwisselbare oorcaps in drie maten.
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Muziek en spraak afspelen

Heldere muziek. Duidelijke gesprekken.

Kristalhelder geluid

Ga helemaal op in een podcast. Laat u bewegen door muziek. De ovale akoestische buis en verwisselbare rubberen caps in drie maten zorgen voor een perfecte afsluiting. Luister comfortabel en geniet van goede passieve geluidsisolatie.

Afstandsbediening in het snoer. Eenvoudig schakelen tussen afspeellijst en oproep

Neem een oproep aan en pauzeer uw afspeellijst, allemaal zonder uw smartphone aan te raken, dankzij de afstandsbediening in het snoer.

Kabel van 1,2 m

Deze in-ear-koptelefoon heeft een snoer van 1,2 m lang. Een zacht rubberen anker tussen de oordopjes en snoeren beschermt uw aansluiting en zorgt ervoor dat het geluid consistent blijft.

Technische specificaties

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