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Niet meer leverbaar
SHE1350/00
14,8 mm drivers/open achterkant
Oordopje
Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De 14,8 mm luidsprekerdriver heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.
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