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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met oordopjes

SHE1350/00

Basopeningen
Deze oordopjes met verbeterde basprestaties laten uw oren op comfortabele manier naar kwaliteitsmuziek luisteren.
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voor een beter geluid

Basopeningen

  • 14,8 mm drivers/open achterkant

  • Oordopje

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk voor een beter geluid.

Door Bass Beat-openingen wordt luchtcirculatie mogelijk, zodat u een nog beter geluid hebt met rijke, diepe bastonen.

14,8 mm luidsprekerdriver optimaliseert het draagcomfort

Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De 14,8 mm luidsprekerdriver heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

Technische specificaties

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