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Niet meer leverbaar
Kristalheldere transmissie
Draadloze HiFi-hoofdtelefoon van Philips, voor de helderste geluidsontvangst die er is. Achtergrondruis wordt bijna volledig gereduceerd, waardoor u geniet van kristalhelder geluid. Opladen is eenvoudig dankzij het basisstation met batterijstatusindicator.
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en bestendigheid tegen interferentie.
De goed gepolsterde, automatisch passende hoofdband van ademend materiaal voorkomt transpiratie en ongemak tijdens langdurig gebruik.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
spanjool
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
jsmulders
20/09/2011
Nederland
Zeer fijne en heldere hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon inmiddels 2 jaar in gebruik naast een andere draadloze (analoge) hoofdtelefoon. Het bereik (afstand tot basisstation) van de SHD9100 is minder ver dan het bereik van de analoge hoofdtelefoon maar dat maakt de SHD9100 ruimschoots goed met de digitale kwaliteit. Het geluid is vele malen helderder. Doordat het geluid digitaal verzonden wordt heeft de SHD9100 een zeer hoog frequentiebereik (10-28k Hz) waardoor het geluid veel voller klinkt. Enige nadeel is het verbruik van de batterijen. Deze gaan relatief snel leeg. Andere (normale) oplaadbare batterijen werken niet i.c.m. de SHD9100.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cineos SHD9100 Digital Wireless Headphone