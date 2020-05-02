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Niet meer leverbaar

SHD8600/30

3.3

| (28) Reviews & awards

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De zelfinstellende binnenhoofdband zorgt voor een comfortabele pasvorm

De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.

Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm

Draaibare oorschelpen voor een comfortabele pasvorm

De oorschelpen passen perfect in uw oor, waardoor geluid niet verloren gaat en de luisterervaring wordt verbeterd. De oorschelpen kunnen omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bewegen voor een perfecte pasvorm en optimaal comfort.

Snelle oplaadfunctie voor supersnel opladen

Snelle oplaadfunctie voor supersnel opladen

Met de slimme en snelle oplaadfunctie kan de batterij in zeer korte tijd volledig worden opgeladen. Een intern circuit bepaalt hoeveel capaciteit de batterij nog heeft, zodat het inkomende voltage kan worden geoptimaliseerd en de batterij snel wordt opgeladen. Zo wordt ook de levensduur van de batterij gemaximaliseerd.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

28

Reviews & awards

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Voordelen

Klang, Reichweite, Preis

Nadelen

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-05-02

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Datum gebruik 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer

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