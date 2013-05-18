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Niet meer leverbaar
SHD8600UG/10
Heldere draadloze muziek
Overal in huis TV-kijken en muziek luisteren met de SHD8600UG/10-hoofdtelefoon. Digitale transmissie verzekert een vlekkeloze ontvangst en een goede geluidsreproductie. De draaibare oorschelpen en zelfinstellende binnenhoofdband verzekeren een optimale pasvorm en extra comfort.
Voor over het oor
Zwart
De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.
Akoestisch afgestemde luidsprekers produceren puur, gebalanceerd geluid met uitmuntende zuiverheid en nauwkeurigheid in zowel de hoge tonen als het diepe basgeluid.
De binnenhoofdband van deze Philips-hoofdtelefoon heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u optimaal comfort.
3.5
van 5
27
Reviews & awards
WimEindhoven
18/05/2013
Nederland
Doet wie moet ie doen, super geluid, licht en comfortabel!!
Was op zoek naar een tv koptelefoon voor de kids, deze overtreft mijn verwachtingen. Het geluid is goed, diepe bassen, ook hoog is goed, en goede dynamiek, geen ruis, geen onderbrekingen, of interferenties. Heb er zelf muziek en film mee geluisterd. Je kan makkelijk een hele film mee kijken, hij is licht en zit comfortabel, je krijgt geen warme oren. En het omgevingsgeluid wordt voldoende tegen gehouden door de leren schelpkussens. Design is stijlvol en zeer functioneel, maar voelt licht en plastic aan. Ook laden gaat gemakkelijk, je hoeft de koptelefoon alleen op basisstation te zetten/leggen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Dixi
30/11/2011
Nederland
Voldoet aan mijn wensen!
Simpel in het gebruik met uitzondelijke prestatie.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Wireless HiFi Headphone
Pfalzkater
02/04/2016
Deutschland
Sehr guter Klang
Die Übertragung innerhalb der Wohnung ist trotz Betonwänden einwandfrei
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHD8600UG Kabelloser HiFi-Kopfhörer