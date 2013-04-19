De koptelefoon heeft een aan en uit-knop die met mijn nagels alleen bereikbaar is. Het zou daarin alleen verbeterd kunnen worden. Verder is de koptelefoon zeer aanbevelings waardig. Geluid is uitstekend en de koptelefoon is makkelijk oplaadbaar in zijn basis station. Ook een verbetering zou zijn dat er een melding was van dat de accu weer vol is. Waarom kan hetgeen ik hierboven genoemd heb bij bijvoorbeeld bij een mobiele telefoon wel en bij de koptelefoon niet?