Review philips hoofdtelefoons. De set wordt geleverd met oplaadbare batterijen. De Installatie is feitelijk niet meer dan de batterijen in beide koptelefoons stoppen. De audio stekker in bijvoorbeeld de tv steken en de netstroom op het station zetten. Je hebt twee kanalen waarop de frequentie kan worden gezet. Afhankelijk van de signaalsterkte kun je kanaal een of twee gebruiken. Dit wijst zich in principe van zelf. Let wel op dat de batterijen de eerste keer 10 uur moeten worden opgeladen ivm levensduur. Functionaliteit Het gebruik van een hoofdtelefoon is mijn inziens niet altijd even praktisch. Met name het delen van muziek met meer mensen is normaliter met een hoofdtelefoon niet mogelijk. Deze set maakt dat echter wel toepasbaar. Met de audio plug kun je elk gewenst medium gebruiken voor de audiobron. Deze is altijd bedraad. Opties als wifi, bluetooth e.d. hadden hier best mogelijk kunnen zijn. Door te kiezen voor de fm freqenties zijn de basisfunctionaliteiten van het draadloos muziek luisteren echter wel ruimschoots aanwezig. De eventuele combinatie met andere toevoegingen als bluetooth kunnen dan alleen maar verstorend werken. Naast signaal verstoringen zal het daarnaast geen positief effect hebben op het batterij verbruik en daarmee op het gemak van de hoofdtelefoons. Het station kan niet overal in huis geplaatst worden. Het station moet dicht bij de audiobron staan en heeft een beperkte lengte van de kabel voor netstroom. De overdracht van het geluid is door het gehele huis en tuin prima. Ik woon in een tweekapper met een ruime tuin. Doordat er twee signaalsterkten mogelijk zijn worden twee opties altijd gegeven. Je moet echter terug naar het basisstation om de frequentie manueel om te zetten. De frequentie gaat gemakkelijk door ramen en muren. Goede kwaliteit zonder ruis is derhalve dan ook altijd aanwezig. In mijn eerste gebruik van hoofdtelefoons is het omzetten van de fm frequentie niet nodig geweest. De hoofdtelefoon hoeft je niet te verzetten of in te stellen. Het voordeel van deze set is de universele instelling van de band om je hoofd. Hierdoor wordt de hoofdtelefoon voor iedereen draagbaar. Een van de belangrijkste criterias is daarnaast het comfort rondom je oren. Bij veel hoofdtelefoons gaan de kussentjes na langdurig gebruik irriteren. Dit is bij de SHC5102 niet het geval. Geluid Het geluid is zuiver. Het is in grote mate uiteraard afhankelijk van de audiobron zelf. Houdt er rekening mee dat er in de instellingen van je audiobron vaak de mogelijkheid zit om de volume van de audio uitgang onafhankelijk van het volume van de luidsprekers. Daarmee kun je het geluid dus prima afstemmen op je eigen behoeften. De hoge en lage tonen worden prima weergegeven. Het geluid blijft heel helder, ook wanneer je met je favoriete muziek de knop iets hoger draait. Zoals vermeld een lange duur met de batterijen door het gebruik van eenvoudige fm frequenties. Degelijk gebruik van materialen. Geen irritatie bij langer gebruik op je oren. Heldere ontvangst met prima geluid. Als laatste maar zeker niet het minste criteria is de prijs kwaliteit verhouding. Door het aanbieden van eenvoudige, maar uitermate geschikte hoofdtelefoons krijg je in dit geval zelfs voor een zeer schappelijke prijs twee voor de prijs van een! Design en gemak van het basisstation kan beter. Installatie 8 Overdracht geluid 7 Kwaliteit geluid 8 Gebruik 7 Duurzaamheid 8 Prijs/kwaliteit 9 Met vriendelijke groet, Koen