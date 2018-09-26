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Niet meer leverbaar
Geluid met hoge resolutie
De Philips SHB9250 met Bluetooth-connectiviteit heeft geen snoeren, maar biedt onverminderde geluidskwaliteit vol diepe bastonen en optimale helderheid. Schakel eenvoudig tussen muziek en gesprekken en geniet ook onderweg van maximaal comfort dankzij de zachte oorkussens.
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Uw hoofdtelefoon is ergonomisch ontworpen en past perfect bij u, dankzij de verstelbare oorschelpen en hoofdband - voor optimaal comfort en stevigheid onderweg.
De ergonomische kussens zijn gemaakt van zacht schuim voor een optimale geluidsverzegeling en langdurig draagcomfort. De zorgvuldig afgestelde omsluiting rond het hoofd zorgt voor een stevige pasvorm en optimaal, urenlang luisterplezier.
4.3
van 5
32
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Tongenaar
26/09/2018
België
Uitstekende prijs / kwaliteit verhouding
Uitstekend geluid. Zeer gebruiksvriendelijk. Modern design.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
De werkelijke resultaten kunnen variëren
Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel