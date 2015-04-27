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Niet meer leverbaar

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB6250/00

3.6

| (19) Reviews & awards

Draadloos, helder geluid

Het stijlvolle, draagbare en opvouwbare ontwerp en Bluetooth-connectiviteit maken van de Philips SHB6250 de ultieme mobiele hoofdtelefoon. Geniet van een ongekend volle bas en ongelooflijke helderheid - altijd en zonder gedoe met kabels.

Bekijk alle voordelen

geen snoeren meer, wel dezelfde kwaliteit

Draadloos, helder geluid

  • 40 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid

40 mm neodymium-drivers zorgen voor een diepe bas en helder geluid

Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp

De nieuwste Philips Bluetooth-hoofdtelefoon is compatibel met Siri en Google Now en hierdoor is uw virtuele assistent nog gemakkelijker te gebruiken. U hoeft alleen maar op de knop op de oorschelp te drukken om Siri op een iPhone te activeren of Google Now op een Android-apparaat.

Instelbare oorschelpen en hoofdband voor de perfecte pasvorm

Instelbare oorschelpen en hoofdband voor de perfecte pasvorm

Uw hoofdtelefoon is ergonomisch ontworpen en past perfect bij u, dankzij de verstelbare oorschelpen en hoofdband - voor optimaal comfort en stevigheid onderweg.

Technische specificaties

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Recensies

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3.6

van 5

19

Reviews & awards

27/04/2015

Nederland

Nederland

meer dan uitstekend

Ik mocht van een kennis een paar dagen zijn Philips draadloze koptelefoon ( ShB6250 40mm) gebruiken en ben aangenaam verrast. Beduidend beter dan mijn huidige hoofdtelefoon zowel qua geluid als qua gemak. Hij zit lekker stevig en is makkelijk te bedienen. Een uitstekend geluid en eenvoudig te installeren. Kortom ik ben direct naar de winkel gegaan om er een aan te schaffen. Een echte aanrader. Je krijgt hier echt waar voor je geld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Wireless Bluetooth® headphones

16/04/2015

Deutschland

Deutschland

Perfekte Leistung

Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

29/10/2020

Suomi

Suomi

Hinta/laatu kohdallaan

Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Datum gebruik 2020-04-29

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet

Datum gebruik 2020-04-29

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