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Niet meer leverbaar
SHB5250PK/00
14,2 mm drivers/open achterkant
Oordopje
Platte kabel
Met behulp van een rubberen Flexi-Grip-snoerbescherming tussen de hoofdtelefoon en het snoer wordt de verbinding beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Hoogwaardige luidsprekerdrivers van 14,2 mm met een basopening op de oortelefoon voor diepe bastonen.
3.1
van 5
76
Reviews & awards
blahahaha
23/01/2017
Nederland
Een superfijne set oortjes voor overal gebruik!
Deze oortjes zijn zeer fijn om te dragen. De geluidskwaliteit is subliem! Alleen jammer dat ze soms niet blijven zitten. Voor volgende ontwerpen misschien van die vleugeltjes?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-headset
Mülli 1
25/01/2021
Deutschland
Geiler Sound
Echt Super Klang und Verarbeitung einziges Manko ist der Akku könnte größer sein
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-Headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250WT Bluetooth-Headset
Napoli
09/03/2018
Deutschland
Super
Super produkt and sehr gut Kundenservice. Super Sound
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250BK Bluetooth-Headset
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB5250BK Bluetooth-Headset
De werkelijke resultaten kunnen variëren