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  • Ultralicht. Groots geluid.
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Niet meer leverbaar

FliteDraadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

SHB4405BK/00

3.4
| (21) Reviews & awards
Ultralicht. Groots geluid.
De Philips Flite Ultrlite draadloze hoofdtelefoon is ongelooflijk licht en toch verrassend krachtig. Geen gedoe met kabels. Hij is dun en compact met een opvouwbaar design, waardoor deze hoofdtelefoon een ideale reisgenoot is, waar u ook bent.
Bekijk alle voordelen

Ultralichte hoofdtelefoon

Ultralicht. Groots geluid.

  • 32 mm drivers/gesloten achterkant

  • Voor op het oor

  • Zachte oorkussens

  • Opvouwbaar

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm luidsprekerdrivers voor een helder geluid

Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Afstandsbediening voor handsfree bellen en muziek

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Extra zachte oorkussens voor langdurig draagcomfort

Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

21

Reviews & awards

25/09/2018

France

France

très légers

un très bon produit légers et pas cher qui comme d’habitude ne ce fabrique plus surement pas assez rentable je voulais en acheter un autre évidement plus fabriqué très dur a trouver a ce prix

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

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