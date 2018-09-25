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Niet meer leverbaar
SHB4405BK/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Zachte oorkussens
Opvouwbaar
Krachtige 32 mm schuine drivers geven kristalhelder geluid en diepe, volle bastonen.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
Zachte oorkussens en schuine drivers zijn ideaal voor langdurig draagcomfort.
3.4
van 5
21
Reviews & awards
bjl60
25/09/2018
France
très légers
un très bon produit légers et pas cher qui comme d’habitude ne ce fabrique plus surement pas assez rentable je voulais en acheter un autre évidement plus fabriqué très dur a trouver a ce prix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
De werkelijke resultaten kunnen variëren