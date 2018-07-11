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Niet meer leverbaar
SHB4205BK/00
12,2 mm drivers/open achterkant
Oortelefoon
Innovatieve basbuizen in de oorschelp zorgen voor een grotere luchtstroom voor diepe, rijke bassen.
Hoogwaardige 12,2 mm drivers zijn afgesteld voor kristalhelder geluid.
Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening kunt u nummers afspelen/pauzeren en oproepen beantwoorden met een eenvoudige druk op de knop.
3.7
van 5
13
Reviews & awards
Robjol
11/07/2018
Nederland
Philips Bluetooth hoofdtelefoon
Dit is een prachtige bluetooth hoofdtelefoon die er niet alleen mooi uitziet en waar een mooi geluid uit komt maar ook makkelijk is in de bediening. De accu gaat lang mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
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