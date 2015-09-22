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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

SD700Y/93

3.2

| (35) Reviews & awards

Uw alles-in-een draadloze, draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via Bluetooth, USB, MicroSD-kaart en de audio-ingang. De luidspreker is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Bekijk alle voordelen

Uw alles-in-een draadloze, draagbare luidspreker

  • Geel

  • USB

Scherp en helder LED-display

Eenvoudig afspelen van USB/MicroSD-kaart

Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over entertainmentkeuzes.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

35

Reviews & awards

22/09/2015

Deutschland

Deutschland

Beeindruckender Bluetooth-Lautsprecher!!

Der Philips SD 700A Lautsprecher hat mich angenehm überrascht. An dem Lautsprecher stimmt einfach alles und er übertrifft all meine Erwartungen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700A Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

16/02/2020

France

France

Super appareil

Super appareil, facilement réglable, FM ou en BT - La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante. Je recommande fortement. D'ailleurs on peut difficilement s'en procurer un sauf en Allemagne

Voordelen

La qualité de son est remarquable pour un appareil aussi petit, je dirais même bluffante

Nadelen

aucun

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700A Enceinte portable sans fil

Datum gebruik 2019-02-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700A Enceinte portable sans fil

Datum gebruik 2019-02-16

10/04/2018

España

España

Muy buen altavoz con radio y pantalla(raro ver esto en altavoces bluetooth)

Buena potencia y buen sonido para lo pequeño que es.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700B altavoz portátil inalámbrico

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SD700B altavoz portátil inalámbrico

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