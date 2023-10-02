Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
Philips Avent
Vaatwasmachinemandje
CP0709/01
Sterilisatortangen
CP1234/01
Download 's werelds eerste medische baby-app met verbonden apparaten, die je persoonlijk advies geeft waar je iets aan hebt. Met de hulp van uGrow ontdek je patronen waardoor je de gezonde ontwikkeling van je kindje kunt ondersteunen. Meer informatie
Download 's werelds eerste medische baby-app met verbonden apparaten, die je persoonlijk advies geeft waar je iets aan hebt.
Met de hulp van uGrow ontdek je patronen waardoor je de gezonde ontwikkeling van je kindje kunt ondersteunen.
Meer informatie
€ 10 korting op uw eerste aankoop.*
Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
Tips voor een gezonde levensstijl.
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
*Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.
Kies een land
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.