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Philips Avent 3-in-1 elektrische stoomsterilisator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF285/02
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Gebruiksaanwijzing
Alles (16)
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Hoeveelheid water voor de Philips Avent-sterilisator
Waar kan ik de sterilisator het beste gebruiken?
Waarom duurt het sterilisatieproces zo kort?
Hoelang moet ik wachten tussen twee stoomsessies?
AventVaatwasmachinemandje
AventSterilisatortangen
Waarom ruik ik een vreemde geur als ik de sterilisator uitpak?
Er blijft wat water achter in de flessen na het steriliseren. Is dit normaal?
Waarom duurt het sterilisatieproces langer dan normaal?