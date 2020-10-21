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Philips Avent SCF145/07 Bottle and nipple brush
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
SCF145/07
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Alles (3)
Is het product vaatwasmachinebestendig?
Waar staat Philips Avent met betrekking tot microplastics in babyflessen? (2021)
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?