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Niet meer leverbaar

Draagbare luidspreker

SBM100GRY/00

Uw alles-in-een draagbare luidspreker

Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete nummers af via een MicroSD-kaart of de AUX-ingang. De luidspreker met wOOx™-technologie is compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

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Uw alles-in-een draagbare luidspreker

  • Grijs

Uitgangsvermogen van 1,5 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 1,5 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Compact en mobiel

Ingebouwde oplaadbare batterij

Technische specificaties

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