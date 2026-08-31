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Niet meer leverbaar
SBCHJ055/00
Innovatie voor sporters
Fitnessmateriaal voor uw oren. Sporters over de hele wereld zijn vol lof over het comfort, de geluidskwaliteit en de vormgeving van de Duro. De uiterst populaire, hoogwaardige Duro met nekband heeft nu een verbeterde pasvorm, krachtiger geluid en zweetbestendige oorkussens.
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
De luidspreker van 30 mm is compact voor een groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord luisterplezier.
Door met koper bekleed aluminiumdraad (CCAW ofwel Copper Cladded Aluminium Wire) te gebruiken in de spreekspoel van de hoofdtelefoon-driver wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeterd.
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