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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met nekband

SBCHJ055/00

Innovatie voor sporters

Fitnessmateriaal voor uw oren. Sporters over de hele wereld zijn vol lof over het comfort, de geluidskwaliteit en de vormgeving van de Duro. De uiterst populaire, hoogwaardige Duro met nekband heeft nu een verbeterde pasvorm, krachtiger geluid en zweetbestendige oorkussens.

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Instelbare sporthoofdtelefoons

Innovatie voor sporters

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

De luidspreker van 30 mm levert grootse prestaties

De luidspreker van 30 mm is compact voor een groot draagcomfort en tegelijk groot genoeg om een helder, krachtig geluid te geven. Daarmee heeft deze luidspreker het perfecte formaat voor ongestoord luisterplezier.

Met koper bekleed aluminiumdraad verbetert de geluidskwaliteit

Door met koper bekleed aluminiumdraad (CCAW ofwel Copper Cladded Aluminium Wire) te gebruiken in de spreekspoel van de hoofdtelefoon-driver wordt de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeterd.

Technische specificaties

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