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Niet meer leverbaar
SBCHJ030/00
Innovatie voor sporters
Stereogeluid is nu nog gestroomlijnder. De Vapor Flight is een radicaal nieuw ontwerp voor sporters en muziekliefhebbers. Deze hoofdtelefoons zijn klein en licht, en omdat ze op drie manieren instelbaar zijn, zijn ze geschikt voor alle oren.
De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.
Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.
Geniet van een goed passende, persoonlijke pasvorm en een optimale stabiliteit, zelfs wanneer u actief bezig bent of onderweg. Omdat de hoofdtelefoon op drie manieren kan worden ingesteld, is een goed comfort gegarandeerd.
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