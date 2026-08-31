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Niet meer leverbaar

Hoofdtelefoon met oorhaakje

SBCHJ030/00

Innovatie voor sporters

Stereogeluid is nu nog gestroomlijnder. De Vapor Flight is een radicaal nieuw ontwerp voor sporters en muziekliefhebbers. Deze hoofdtelefoons zijn klein en licht, en omdat ze op drie manieren instelbaar zijn, zijn ze geschikt voor alle oren.

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Op 3 manieren instelbare sporthoofdtelefoon

Innovatie voor sporters

Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort

De luidspreker van 15 mm optimaliseert het draagcomfort

Klein genoeg voor een optimaal draagcomfort en groot genoeg om een helder, storingsvrij geluid te geven. De luidspreker van 15 mm heeft het juiste formaat om optimaal van muziek te kunnen genieten.

Instelbaar op drie manieren voor persoonlijk comfort en meer stabiliteit

Geniet van een goed passende, persoonlijke pasvorm en een optimale stabiliteit, zelfs wanneer u actief bezig bent of onderweg. Omdat de hoofdtelefoon op drie manieren kan worden ingesteld, is een goed comfort gegarandeerd.

Technische specificaties

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