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Niet meer leverbaar
Draadloze muziek
Stelt u zich eens voor, geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit.
FM-transmissie
Oplaadbaar
Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.
De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.
Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.
4.3
van 5
10
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Voordelen
alles
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-12-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Datum gebruik 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones