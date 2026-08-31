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Niet meer leverbaar

FidelioHoofdtelefoons met microfoon

S2LB/00

HiFi van de hoogste kwaliteit

Philips Fidelio S2-hoofdtelefoons zijn zorgvuldig ontwikkeld om natuurlijk, gebalanceerd geluid te bieden, waarbij u elk detail precies zo hoort als de artiest heeft bedoeld. Verbluffende geluidskwaliteit in een lichtgewicht en duurzaam jasje, een comfortabele en aangename ervaring, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd

HiFi van de hoogste kwaliteit

  • Audio met hoge resolutie

  • Oortelefoon

  • Ultrazachte siliconen oordopjes

  • Platte kabel

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Anti-kras hoogglanscoating voor extra bescherming

Anti-kras hoogglanscoating voor extra bescherming

De ergonomisch ontworpen oorschelp wordt beschermd door een hoogglanzende afwerking die niet alleen zorgt voor een luxe uiterlijk en gevoel, maar ook voor duurzaamheid en krasbestendigheid. De beschermende coating maakt de oortelefoons gemakkelijk schoon te maken en nog gemakkelijker om overal mee naar toe te nemen. Gewoon schoonvegen en ze lijken zo goed als nieuw.

Beschermend opbergetui voor als u uw hoofdtelefoon niet gebruikt

Beschermend opbergetui voor als u uw hoofdtelefoon niet gebruikt

Uw Fidelio-oordopjes worden geleverd met een speciaal, stijlvol en beschermend opbergetui. Dit opbergetui is gemaakt van speciaal gevormd EVA en u kunt erop vertrouwen dat uw Fidelio-oordopjes altijd veilig – en in stijl – zijn opgeborgen.

Technische specificaties

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