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Niet meer leverbaar
Drivers van 12,2 mm/gesloten achterkant
geïntegreerde microfoon
Zwart
In het oor
Beantwoord een oproep, pauzeer uw afspeellijst. En dat alles zonder uw smartphone aan te raken. De ingebouwde microfoon met echo-onderdrukking houdt het geluid helder wanneer u praat. Wanneer u naar muziek en podcasts luistert, zorgen de perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers voor helder, gedetailleerd geluid.
Bent u dol op uw streamingservice met hoge resolutie? Hoor meer met deze hoofdtelefoon voor Hi-Res Audio. Hij kan hoge frequenties tot 40 kHz reproduceren en geeft u meer details wanneer u onderweg bent.
Een ovale akoestische buis en drie verwisselbare rubberen kapjes voor de oordopjes zorgen voor een perfecte afsluiting. Geniet de hele dag van luistercomfort en uitstekende passieve geluidsisolatie.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Voordelen
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Nadelen
/
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon