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Niet meer leverbaar
ORT7500/10
De originele radio
Breng die goede oude tijd terug met deze Original-radio. Het ontwerp is gebaseerd op een Philips-radio uit 1955 en gecombineerd met geweldige geluidsprestaties voor krachtige bas en kristalheldere DAB+/FM-radio. Bovendien kunt u via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf smart-apparaten.
Bluetooth®
DAB+, FM
USB-aansluiting voor opladen
20 W
Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.
3.5
van 5
97
Reviews & awards
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Peem
17/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend product met ongekend geluidskwaliteit
Dab+ is inderdaad een reuzenstap verder dan FM. Even twijfels gehad over de dekking maar deze is bij ons in het oosten uitstekend. Daarnaast is de geluidskwaliteit bovenverwachting. streamen met ander apparaat is ook erg handig. Design erg leuk en de kleur rood.... moest er even aan wennen maar vormt bij ons op de werkkamer een prachtig contrast met de andere spullen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
oikikio
17/06/2015
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekend product met ongekend geluidskwaliteit
Dab+ is inderdaad een reuzenstap verder dan FM. Even twijfels gehad over de dekking maar deze is bij ons in het oosten uitstekend. Daarnaast is de geluidskwaliteit bovenverwachting. streamen met ander apparaat is ook erg handig. Design erg leuk en de kleur rood.... moest er even aan wennen maar vormt bij ons op de werkkamer een prachtig contrast met de andere spullen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor ORT7500 Original-radio