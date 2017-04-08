ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant

Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MCM760/12

3.8

| (8) Reviews & awards

Digitale muziek met kopiëren vanaf CD

Kopieer uw favoriete CD's naar een MP3-speler op het elegante MCM760 Micro HiFi-systeem met fantastisch geluid. U kunt eenvoudig opnemen met één druk op de knop, zonder PC! En u kunt van uw favoriete muziek genieten op uw draagbare MP3-speler.

Bekijk alle voordelen

Digitale muziek met kopiëren vanaf CD

  • MP3/WMA-CD-weergave

  • Directe weergave vanaf USB

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.

Digitale opname (MP3) met één druk op de knop, geen computer nodig

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

8

Reviews & awards

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem

18/06/2023

France

France

Chaine hifi philips mcm760

Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.

Voordelen

Taille , son , esthétique

Nadelen

Un twetter à ruban HS

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi

Datum gebruik 2023-05-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi

Datum gebruik 2023-05-18

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.