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Niet meer leverbaar
MCM760/12
Digitale muziek met kopiëren vanaf CD
Kopieer uw favoriete CD's naar een MP3-speler op het elegante MCM760 Micro HiFi-systeem met fantastisch geluid. U kunt eenvoudig opnemen met één druk op de knop, zonder PC! En u kunt van uw favoriete muziek genieten op uw draagbare MP3-speler.
MP3/WMA-CD-weergave
Directe weergave vanaf USB
U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.
U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.
3.8
van 5
8
Reviews & awards
Mina23
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
MrMusik
08/04/2017
Deutschland
TOP!
Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 HiFi-Microsystem
Pao44
18/06/2023
France
Chaine hifi philips mcm760
Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.
Voordelen
Taille , son , esthétique
Nadelen
Un twetter à ruban HS
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum gebruik 2023-05-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM760 Microchaîne hi-fi
Datum gebruik 2023-05-18
Muziek met Digital Right Management wordt niet ondersteund.