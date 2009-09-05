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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is dit ultrachique micromuzieksysteem van Philips, met het dynamische geluid van LivingSound in een gestroomlijnde vormgeving, precies wat u zoekt.
wandmontage mogelijk
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
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4.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
MrLee
05/09/2009
Nederland
Leuk extra setje voor de keuken of slaapkamer.
Mijn vrouw wilde naast de reeds aanwezige Hi-Fi een simpele oplossing voor dagelijks gebruik radio, en soms een CD'tje. Apparaat mocht niet te groot zijn, dus dit is uiteindelijk een prima oplossing voor op het dressoir. Design Strak apparaat met leuke details, voelt ook nog eens erg degelijk aan met een goede afwerking. 5* Gebruik Pretty straight forward, binnen no time was mijn vrouw al radio aan het luisteren en een CD voor de kleine aan het draaien. Duidelijk, overzichtelijk, geen poespas. 5* Techniek Wat niet zo duidelijk op de site staat is dat dit ding 6 speakers heeft. Ideaal voor de kleine ruimte dus. 2x aan de voorkant, 2x sub aan de achterkant, MAAR ook 2 aan de zijkant. Staan alleen aan bij het gebruik van "Living Sound". Ideaal, aan alle kanten heb je dus geluid, erg handig voor een apparaat zoals dit wat meestal niet centraal staat. Dit is een selling point, maak dat duidelijk. Verder is het geluid klein, maar toch redelijk vol. Naast de radio en CD is er ook een aansluiting voor ieder willekeurig 3.5mm jack apparaat en ook een SD slot EN een USB aansluiting, makkelijk, MP3's op je digitale media en aansluiten, 2 drukken op de AB en je bent weg. Conclusie Mooi klein apparaat met voldoende funcites en een goed ontwerp, al hoor je heeel af en toe tijdens het afspelen vanaf SD een *plop* geluidje, maar verder een goed ontwerp, degelijk en een betrouwbaar product. Een uitgebreide wekkerradio op z'n kant zeg maar. Wel prijzig maar dat vertaalt zich weer wel in de gebruikte materialen. Afstandsbediening is lekker zwaar, duidelijk en ook hier weer mooi afgewerkt. Aanrader; 4/5*
Deze review is gemaakt voor MCM330 Slank microgeluidssysteem
Deze review is gemaakt voor MCM330 Slank microgeluidssysteem
tititia79
07/10/2011
France
élégant design et son étonnant
élégant design et son étonnant dans ce petit format à fixation murale. La puissance et la qualité du son est étonnante. Tous les formats et supports multimédia sont pris en charge (usb, SD).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM330 Élégante microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM330 Élégante microchaîne
Stephane
26/10/2009
France
Petit, mais grand son
Cette micro-chaîne, au design très réussi, délivre effectivement un son de grande qualité, limpide et précis. Deux réserves cependant : - l'introduction, et surtout le retrait des CD's, est un peu délicate ; - mais surtout, l'absence de pile de sauvegarde pour l'heure (en cas de coupure de l'alimentation électrique, ne comptez plus sur la fonction "réveil"). A part celà, le produit mériterait 5 *****
Deze review is gemaakt voor MCM330 Élégante microchaîne
Deze review is gemaakt voor MCM330 Élégante microchaîne
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.