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Niet meer leverbaar

Slank microgeluidssysteem

MCM233/12

3.7

| (35) Reviews & awards

Bezeten van muziek

Dit Philips MCM233/12-micromuzieksysteem past in elk interieur dankzij het slanke ontwerp en de mogelijkheid voor wandmontage. Geniet van uw CD-collectie of sluit een draagbare speler aan op de USB Direct- of MP3 Link-aansluiting voor grenzeloos muziekplezier.

Bekijk alle voordelen

Geluidssysteem dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

  • 20W

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

35

Reviews & awards

09/10/2011

Nederland

Nederland

Wij zijn best te vreden met dit produkt.

Hij voldoet in alle opzichten voor hetgeen wij hem hebben aangeschaft. En misstaat in zijn geheel niet. En door de afstand bediening ook makkelijk te bedienen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem

20/05/2012

België

België

prima produkt

Zeer tevreden over klank, gebruiksvriendelijk. Het enige nadeel vind ik de dunne zwarte antenne draad voor de ontvangst. Vind dat een beetje ouderwets, spijtig dat het niet is ingebouwd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Slank microgeluidssysteem

04/01/2011

België

België

GENIALE

Je viens de la recevoir elle est superbe et excellente au son, très beau cadeau que j'ai reçu et ma collègue en a commandé une aujourd'hui pour son mari, effet boule de neige, c'est de saison n'est ce pas, Solange

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Élégante microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM233 Élégante microchaîne

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