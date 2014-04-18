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Niet meer leverbaar

Classic-microgeluidssysteem

MCM207/12

4

| (8) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Met het Philips Classic-micromuzieksysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct of MP3 Link speelt u al uw MP3- en WMA-bestanden moeiteloos af. Het ontwerp en de houten afwerking van de luidsprekers zijn even elegant als tijdloos.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • Cassette

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

8

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

04/09/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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