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Niet meer leverbaar

MCD716/58

4

| (11) Reviews & awards

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Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's

Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Dolby Digital voor de ultieme filmervaring

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

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Recensies

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4.0

van 5

11

Reviews & awards

3
1

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet volledig aan mijn verwachting en mijn behoeften

De DVD Hifiset heeft een moderne uitstraling en heeft voor mij de juiste mogelijkheden.ik vind het een kwalitatief goed product wat volledig voldoet aan de prijs prestatie verhouding

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp

31/07/2015

Deutschland

Deutschland

Tolle Ergänzung im Media-Center

Ich nutze die Anlage als tolle Ergänzung in einem Media-Center. Der Fernsehton wird u.a. über die Anlage gesteuert. Toller Klang. Gleichzeitig können ohne zusätzlichen DVD-Player DVDs abgespielt werden. Gut ist das dieses Gerät viele Anschlüsse und Ausgänge im hinteren Bereich hat. Dadurch kann der "Kabelsalat" gut nach hinten "versteckt" werden. Gleichzeitig gibt es dadurch eine optimale Flexibilität zum Einsatz verschiedenster Geräte, die miteinander verbunden werden können. Ein weiterer Vorteil ist die kompakte und stilvolle Bauweise mit einem sehr ansprechenden Design. Wichtig ist eine zentrale Ansteuerung der Geräte durch eine einzige Fernsteuerung um hier ein "Lottospiel" zu vermeiden. Das Gerät stellt für mich die optimale Ergänzung für das Gesamtkonzept "Media-Center" dar. Es passt einfach.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage

17/04/2014

Deutschland

Deutschland

Hervorragendes Produkt

Toller Klang, hervorragende Bedienbarkeit, tolle Optik aufgrund der blauen Beleuchtung. Gute Abstimmbarkeit zwischen Hochtönen und Bässen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage

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