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Niet meer leverbaar
MCD716/58
Sluit uw USB-apparaat simpelweg aan op het systeem en deel uw opgeslagen digitale muziek en foto's met familie en vrienden.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.
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4.0
van 5
11
Reviews & awards
wilhelm
09/10/2011
Nederland
Voldoet volledig aan mijn verwachting en mijn behoeften
De DVD Hifiset heeft een moderne uitstraling en heeft voor mij de juiste mogelijkheden.ik vind het een kwalitatief goed product wat volledig voldoet aan de prijs prestatie verhouding
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-HiFi-systeem met componentontwerp
westcoastgringo
31/07/2015
Deutschland
Tolle Ergänzung im Media-Center
Ich nutze die Anlage als tolle Ergänzung in einem Media-Center. Der Fernsehton wird u.a. über die Anlage gesteuert. Toller Klang. Gleichzeitig können ohne zusätzlichen DVD-Player DVDs abgespielt werden. Gut ist das dieses Gerät viele Anschlüsse und Ausgänge im hinteren Bereich hat. Dadurch kann der "Kabelsalat" gut nach hinten "versteckt" werden. Gleichzeitig gibt es dadurch eine optimale Flexibilität zum Einsatz verschiedenster Geräte, die miteinander verbunden werden können. Ein weiterer Vorteil ist die kompakte und stilvolle Bauweise mit einem sehr ansprechenden Design. Wichtig ist eine zentrale Ansteuerung der Geräte durch eine einzige Fernsteuerung um hier ein "Lottospiel" zu vermeiden. Das Gerät stellt für mich die optimale Ergänzung für das Gesamtkonzept "Media-Center" dar. Es passt einfach.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage
Hummel
17/04/2014
Deutschland
Hervorragendes Produkt
Toller Klang, hervorragende Bedienbarkeit, tolle Optik aufgrund der blauen Beleuchtung. Gute Abstimmbarkeit zwischen Hochtönen und Bässen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD716 DVD-Komponenten-HiFi-Anlage