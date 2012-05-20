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Niet meer leverbaar
MCD388/12
Draadloze subwoofer
wandmontage mogelijk
De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.
De digitale draadloze subwoofer is geoptimaliseerd voor de weergave van basfrequenties. Het resultaat is een krachtige weergave van een rijke bas met zo min mogelijk vervorming.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
3.7
van 5
14
Reviews & awards
PBJokingbyo
20/05/2012
Nederland
Zeer gemakelijke bediening
Zeer goed geluid, subwoofer doet goed mee. Een nadeel start geluid is hoog. DVD beeld is perfect op Philips LED tv.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Slank DVD-microsysteem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Slank DVD-microsysteem
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCD388 Elegant DVD-mikrosystem