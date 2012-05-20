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  • Bezeten van muziek

Niet meer leverbaar

Slank DVD-microsysteem

MCD388/12

3.7
| (14) Reviews & awards
Bezeten van muziek
Met dit DVD-microsysteem van Philips voor aan de muur ervaart u audio en video als nooit tevoren. U kunt afspelen vanaf allerlei apparaten en bent verzekerd van superscherpe beelden dankzij Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Bezeten van muziek

  • Draadloze subwoofer

  • wandmontage mogelijk

DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

Digitale draadloze actieve subwoofer voor krachtige bas

Digitale draadloze actieve subwoofer voor krachtige bas

De digitale draadloze subwoofer is geoptimaliseerd voor de weergave van basfrequenties. Het resultaat is een krachtige weergave van een rijke bas met zo min mogelijk vervorming.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

14

Reviews & awards

1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Zeer gemakelijke bediening

Zeer goed geluid, subwoofer doet goed mee. Een nadeel start geluid is hoog. DVD beeld is perfect op Philips LED tv.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Slank DVD-microsysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Slank DVD-microsysteem

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

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