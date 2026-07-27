ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • DVD's met fantastisch geluid
  • DVD's met fantastisch geluid
  • DVD's met fantastisch geluid
  • DVD's met fantastisch geluid
  • DVD's met fantastisch geluid
  • DVD's met fantastisch geluid

Niet meer leverbaar

DVD Micro Theatre

MCD170/12

DVD's met fantastisch geluid
Het beeld en geluid van een bioscoop in uw eigen woonkamer! Het stijlvolle MCD170 DVD Micro Theatre is voorzien van Dynamic Bass Boost voor diepe en volle bastonen.
Bekijk alle voordelen

DVD's met fantastisch geluid

  • DVD-weergave

  • Directe aansluiting op USB

  • Compact ontwerp

DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen

DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's afspelen

De speler is compatibel met de meeste verkrijgbare DVD- en CD-discs. DVD's, DivX® Ultra's, MP3/WMA-CD's, CD's en CD-RW's kunnen allemaal op de speler worden afgespeeld. DivX® Ultra combineert DivX®-weergave met fantastische functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, meerdere audiotalen, verschillende talen voor geluid en meerdere nummers en menu's heel handig in één bestandsformaat. CD-RW is een korte benaming voor een CD-station dat gangbare opneembare CD-formaten ondersteunt.

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen