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Niet meer leverbaar

Philips Fidelio FidelioDraadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

M2BTBK/00

3

| (31) Reviews & awards

Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.

Thuis en onderweg profiteert u van HD-geluid en naadloze Bluetooth®-connectiviteit met de Fidelio M2BT. Dankzij de NFC-technologie kunt u met één tik draadloos koppelen en de intuïtieve bediening zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt schakelen tussen muziek en oproepen.

Bekijk alle voordelen

Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor op het oor

  • Luxe kussens van memory foam

  • NFC

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm

Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muziekliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid

Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.

Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten

Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten

De Fidelio-hoofdtelefoon is voorzien van een akoestische afdichting die bestaat uit een speciaal ontworpen bandbarrière in de binnenste kamer. Deze voorkomt dat geluid onnodig verloren gaat en dat geluidsdetails behouden blijven. Dit zorgt niet alleen voor een uitstekend basgeluid, maar ook voor een intense beleving van alle superieure details van uw muziek, zonder verstoring uit de omgeving.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

31

Reviews & awards

04/12/2015

Nederland

Nederland

Geweldige koptelefoon

Geweldige koptelefoon met een spectaculair maar ook subtiel geluid. Bassen zijn lekker sterk, maar ook midden en hoog klinken geweldig. Transparant geluid, niet wollig. Heerlijk om zonder draad te kunnen luisteren. Eenvoudig te bedienen en weergaloos design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

10/11/2015

Deutschland

Deutschland

Super

Habe das Produkt zwar erst gestern gekauft, bin aber begeistert. Super Trágekomfort, rutscht nicht, fühlt sich angenehm an und es gibt keine heissen Ohren :-) Kopplung per NFC ist supereinfach. Nur ein, zwei Knöpfe drücken und die Verbindung steht. Soundqualität sowohl per Kapel, als auch per bluetooth nicht zu bemängeln und das bei wechselnden Style von Peter Hollens (Acapella) über Lindsey Stirling (Violine) und den PianoGuys (Piano/Chello) bis zu Rammstein und Nightwish. Das einzige Manko ist bestenfalls das fehlende Netzteil. Doch ist dieses zu verkraften, da ohnehin für Handy und/oder Tab eines vorhanden ist.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

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  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen