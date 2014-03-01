Ik heb lang gezocht naar de ideale hoofdtelefoon voor mij die toch nog betaalbaar was. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij de Fidelio M1. De Philips Fidelio M1 ziet er niet alleen prachtig uit wegens de uitstekende bouwkwaliteit, maar -nog belangrijker- hij levert prachtig geluid! Hoge tonen zijn duidelijk en helder maar toch niet te scherp of onnatuurlijk, lage tonen zijn prima aanwezig. De bas klinkt vol. Lage en hoge tonen worden niet in elkaar verweven, alle tonen kan je duidelijk van elkaar onderscheiden. Je hoort elk detail in elk liedje! Het design is redelijk klassiek, maar dat is juist het mooie aan de hoofdtelefoon. Het leder is van hoge kwaliteit, net zoals het aluminium design, het uiterst zachte memory foam en het sky rond de oorkussens! De kabel zal nooit in de war geraken in je broekzak of eender waar en is zeer stevig. Handig is dat je de kabel kan losmaken en eventueel een langere kabel kan gebruiken (voor mij is dat niet nodig: 1,1 m is noch te kort, noch te lang). Met de meegeleverde kabel kan je je iDevice handig bedienen: play, pauze, volgende lied, vorige lied, doorspoelen, terugspoelen, telefoongesprek opnemen, afleggen of weigeren, praten via de microfoon. Voor non-iDevices kan je nog steeds play, pauze, telefoongesprek opnemen, afleggen en praten gebruiken via de knop. De hoofdtelefoon isoleert zeer goed het omgevingsgeluid. En dankzij het gesloten design lekt de hoofdtelefoon nauwelijks geluid! Je kan de hoofdtelefoon nauwkeurig afstellen op hoogte. Hierdoor en dankzij het memory foam en het zachte leder aan de hoofdband zit de Philips Fidelio enkele uren zeer comfortabel op je hoofd (Ik krijg pijnlijke oren na 4 uur de hoofdtelefoon te dragen) Als ik toch een minpunt moet geven aan deze hoofdtelefoon, dan zou het het feit zijn dat je de kabel helaas niet aan de hoofdtelefoon zelf maar aan een kabeltje dat eruit komt, kan losmaken. Als dat kabeltje breekt, dan moet je alsnog een nieuw exemplaar kopen. En jammer is ook dat er geen volumeregelaar aanwezig is in de kabel.