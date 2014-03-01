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  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
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  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
  • De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

Niet meer leverbaar

Philips Fideliohoofdtelefoon voor op het oor met hoofdband

M1/00

3.2
| (56) Reviews & awards
De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.
De Philips Fidelio M1 combineert het allerbeste geluid met comfort voor een authentieke muziekbeleving onderweg. Ontwikkeld voor superieure geluidsisolatie en voorzien van een licht, maar stevig ontwerp zodat u overal kunt genieten van High Definition-geluid.
Bekijk alle voordelen

De allerbeste kwaliteit, waar u ook gaat.

  • Fidelio

  • Zwart

Microfoon in het snoer met knop voor opnemen en opbergetui

Microfoon in het snoer met knop voor opnemen en opbergetui

Microfoon in het snoer met knop voor opnemen en opbergetui

Zuurstofvrije kabel met stoffen belijning voor een hoogwaardig signaal

Zuurstofvrije kabel met stoffen belijning voor een hoogwaardig signaal

Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer

Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer

Eersteklas materialen inclusief aluminium en zacht leer

Technische specificaties

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Recensies

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3.2

van 5

56

Reviews & awards

01/03/2014

Nederland

Nederland

super

waanzinnig goed geluid , zit perfect op je hoofd, ziet er goed uit en de materialen die zijn gebruikt super. geen plastic maar leer en aluminium!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

06/11/2013

Nederland

Nederland

Indrukwekkend geluid, prachtig design

Ik ben super tevreden over deze mooie koptelefoon! Heb hiervoor altijd in-ears gebruikt omdat ik vaak muziek luister wanneer ik onderweg ben. Nu gebruik ik sinds kort deze hoofdtelefoon tijdens het werk en de geluidservaring is van een heel ander niveau dan mijn toch al goede in-ears. Allereerst sluit hij het omgevingsgeluid goed af zodat ik rustig kan werken. Daarnaast is het geluid mooi gebalanceerd, zowel lage, midden als hoge tonen klinken erg realistisch. Ik hoor nog regelmatig geluiden in nummers die me voorheen niet waren opgevallen. Verder kan hij prima overweg met mijn uiteenlopende muzieksmaak (van klassiek tot pop tot techno, het klinkt allemaal even goed). Tot slot is het gewoon een heel mooi apparaat, het voelt kwalitatief erg robust aan (gebruik gemaakt van goed materiaal) en mooi modern vormgegeven (niet te lomp). Alleen maar lof dus en zeker een aanrader als je er het geld voor over hebt! :) Enige minpunt is wellicht de meegeleverde kabel die wat aan de korte kant is, voor normaal gebruik is hij net lang genoeg. Verder krijg ik erg warme oren als ik hem lang achter elkaar gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

25/10/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende Hoofdtelefoon

Nadat ik een andere hoofdtelefoon van Philips in gebruik heb gehad, ging er met de M1/00 een heel nieuwe wereld voor me open op hoofdtelefoon gebied. Het geluid van deze headphone zo kristal helder, de bas heerlijk en het design van de koptelefoon mag er ook nog wezen. Hij zit heerlijk op het hoofd en knelt niet af na een tijdje, iets wat ik voorheen wel had bij headphones. Ook heeft de koptelefoon een functie waarmee je op je telefoon bepaalde dingen kunt bedienen, iets wat ook wel handig kan zijn. zo kun je er bijvoorbeeld mee bellen, of zelfs bij mijn telefoon muziek aanzetten terwijl die nog in mijn broekzak zit. Al met al een heerlijk product waarvan ze er wat mij betreft nog veel meer mogen maken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor M1 on ear headband headphones

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